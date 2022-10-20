Нидерланды поддержали создание спецтрибунала в Гааге по агрессии РФ против Украины

Об этом сообщил депутат Серд Вимер Сердсма от партии D66 в твиттере .

"Большинство парламента Нидерландов выступает за создание специального трибунала для рассмотрения акта агрессии России против Украины. Мы можем и должны привлечь Путина к ответственности", - говорится в сообщении.

Издание rtlnieuws добавляет, что D66 считает логичным шагом создания спецтрибунала для руководства России в Гааге, ведь именно там уже успешно осуждали военных преступников. По словам Сердсма, отдельный трибунал нужен и для Путина, чтобы иметь возможность преследовать его в будущем.

"Потому что из-за Международного уголовного суда это сейчас юридически невозможно. Сейчас нет ни одного трибунала, который бы мог его судить. МКС может это сделать для летучих мышей, но не для самого Путина", - заявил Сёрдсма.

12 октября стало известно, что Нидерланды передадут Украине зенитные ракеты в 15 млн евро.