Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Ар-Раяне Нидерланды на 10-й минуте вывел вперед Мемфис Депай. В конце первого тайма преимущество команды Луиса ван Гала увеличил Дэйли Блинд.

Американцы вернули интригу на 76-й минуте, когда отличился Хаджи Райт. Однако через 5 минут Дензел Дюмфрис забил в ворота США третий гол и окончательно снял вопрос победителя.

Нидерланды победили США 3:1 и вышли в 1/4 финала.

В четвертьфинале нидерландцы встретятся с победителем пары Аргентина – Австралия, которые начнут свой матч первого раунда плей-офф сегодня в 21:00.

ЧМ-2022

1/8 финала

3 декабря

Нидерланды – США 3:1

Голы : Депай, 10, Блинд, 45+1, Дюмфрис, 81 - Райт, 76

2 декабря определились все участники 1/8 финала ЧМ-2022.

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