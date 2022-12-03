Нидерланды победили США и стали первым четвертьфиналистом ЧМ-2022
В субботу, 3 декабря, сборная Нидерландов победила США и стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Ар-Раяне Нидерланды на 10-й минуте вывел вперед Мемфис Депай. В конце первого тайма преимущество команды Луиса ван Гала увеличил Дэйли Блинд.
Американцы вернули интригу на 76-й минуте, когда отличился Хаджи Райт. Однако через 5 минут Дензел Дюмфрис забил в ворота США третий гол и окончательно снял вопрос победителя.
Нидерланды победили США 3:1 и вышли в 1/4 финала.
В четвертьфинале нидерландцы встретятся с победителем пары Аргентина – Австралия, которые начнут свой матч первого раунда плей-офф сегодня в 21:00.
ЧМ-2022
1/8 финала
3 декабря
Нидерланды – США 3:1
Голы : Депай, 10, Блинд, 45+1, Дюмфрис, 81 - Райт, 76
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2 декабря определились все участники 1/8 финала ЧМ-2022.
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