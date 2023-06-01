Нидерланды планируют закупить Leopard 1 для Украины, предположительно в Швейцарии, - СМИ

Об этом сообщает телерадиокомпания nos.nl.

По данным издания, поставщиком вооружения может стать швейцарская компания. Однако для этого необходимо получить разрешение швейцарского правительства. Однако руководство Швейцарии стремится держаться подальше от конфликта с Россией и это ставит под угрозу поставки.

Сколько будут стоить швейцарские танки Leopard 1, пока неизвестно.