Нидерланды планируют закупить Leopard 1 для Украины, предположительно в Швейцарии, - СМИ
Правительство Нидерландов планирует закупить для украинских военных десятки танков Leopard 1, поставщиком вооружения может стать швейцарская компания
Об этом сообщает телерадиокомпания nos.nl.
По данным издания, поставщиком вооружения может стать швейцарская компания. Однако для этого необходимо получить разрешение швейцарского правительства. Однако руководство Швейцарии стремится держаться подальше от конфликта с Россией и это ставит под угрозу поставки.
Сколько будут стоить швейцарские танки Leopard 1, пока неизвестно.
- Напомним, в феврале Нидерланды, Дания и Германия договорились передать Украине около 100 модернизированных танков Leopard 1.
- В конце апреля Нидерланды объявили , что вместе с Данией будут покупать для Украины 14 боевых танков Leopard 2-A4. Их стоимость – около 165 миллионов евро. Но Нидерланды и Дания берут на себя половину этой суммы.
- Парламентский комитет в Швейцарии в мае рекомендовал разрешить реэкспорт военной техники и оружия.
- 1 июня швейцарский концерн Ruag официально обратился к правительству с просьбой разрешить экспорт 96 танков Leopard 1, несмотря на позицию нейтралитета страны.
- Также недавно стало известно, что Швейцария может вывести из строя 25 танков Leopard 2 для последующей перепродажи.
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