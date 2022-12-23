Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что провел разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Во время нее президент поблагодарил его за решение выделить Украине 2,5 млрд евро помощи.

"Ценим поддержку Нидерландов! И дальше работаем вместе над укреплением обороноспособности, энергетической устойчивости, восстановлением критической инфраструктуры", - написал Зеленский.

Рютте в твиттере отметил , что речь идет о военной, гуманитарной и дипломатической помощи. Выделят ее в 2023 году.

"Пока Россия продолжает войну против Украины, Нидерланды будут оказывать помощь Украине. Военную, гуманитарную и дипломатическую. Мы выделим на это 2,5 млрд евро в 2023 году. Украина может положиться на Нидерланды", - написал премьер-министр Нидерландов.

19 декабря стало известно, что общая стоимость военной помощи, предоставленной Нидерландами Украине, составила 987 млн евро.