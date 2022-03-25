Нидерланды планируют подготовить приют для 15 тыс. украинских беженцев: переоборудуют офисы и тюрьму
Правительство Нидерландов намерено предложить для украинских беженцев 15 тысяч мест в приютах
Об этом пишет издание NOS.
Для приюта будут переоборудованы офисные помещения и тюрьма. Правительство хочет создать специальную организацию для формирования следующего этапа приема беженцев. Чтобы к программе присоединились строительная отрасль и жилищно-строительные общества. Так хотят предотвратить вытеснение других соискателей жилья в стране, но Де Йонге признал, что это трудно предотвратить полностью.
Сейчас муниципалитеты предоставили около 28 тыс. мест приема для беженцев из Украины.
- Напомним, почти 3,7 миллиона человек уехали из Украины после вторжения России.
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