Нидерланды планируют отправить Украине больше тяжелого вооружения, - Рютте
Нидерланды рассматривают вопрос предоставления Украине более тяжелого вооружения вместе с Бельгией, Германией и Великобританией
Об этом написал в Twitter премьер-министр Марк Рютте после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Нидерланды оценивают, могут ли они присоединиться к Германии, Бельгии и Великобритании, чтобы поставить больше тяжелого вооружения. Мы отправляем в Украину следственно-уголовную группу по сбору доказательств для расследования военных преступлений и ведения уголовных производств", - написал Рютте.
- Отметим, что Нидерланды начали посылать Украине тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику еще в середине апреля.
- А в конце апреля стало известно, что в Украину приедут 30 нидерландских полицейских для расследования военных преступлений РФ.
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