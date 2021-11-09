Нидерланды передали украинским пограничникам антиковидную помощь более чем на 22 млн грн

Об этом сообщает сайт ГПСУ.



9 ноября в Центральном клиническом госпитале Госпогранслужбы прошла церемония передачи гуманитарной помощи от Нидерландов.



Украинские пограничники получили 1 млн хирургических масок, 100 тыс. изоляционных халатов, около 50 тыс. медицинских очков, а также фартуки и респираторы типа FFP2/FFP3. В целом стоимость помощи составляет более 22 млн грн.



Гуманитарную помощь распределят между учреждениями здравоохранения и органами и подразделениями пограничной службы.



Посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол напомнил о 10-летнем плодотворном сотрудничестве с украинскими пограничниками, защищающими Шенгенскую зону и Нидерланды от незаконной миграции.



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