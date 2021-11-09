Нидерланды передали украинским пограничникам антиковидную помощь более чем на 22 млн грн
Госпогранслужба Украины получила гуманитарную помощь от Королевства Нидерланды более чем на 22 млн грн
Об этом сообщает сайт ГПСУ.
9 ноября в Центральном клиническом госпитале Госпогранслужбы прошла церемония передачи гуманитарной помощи от Нидерландов.
Украинские пограничники получили 1 млн хирургических масок, 100 тыс. изоляционных халатов, около 50 тыс. медицинских очков, а также фартуки и респираторы типа FFP2/FFP3. В целом стоимость помощи составляет более 22 млн грн.
Гуманитарную помощь распределят между учреждениями здравоохранения и органами и подразделениями пограничной службы.
Посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол напомнил о 10-летнем плодотворном сотрудничестве с украинскими пограничниками, защищающими Шенгенскую зону и Нидерланды от незаконной миграции.
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