Нидерланды передали Украине шесть мобильных медицинских комплексов

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Пограничники получили два модуля Role 2 и четыре модуля Role 1. Также представители Нидерландов провели тренинг с персоналом медицинских подразделений Госпогранслужбы по развертыванию и использованию указанных мобильных комплексов.

В ГНСУ отметили, что предоставленные Нидерландами мобильные комплексы позволяют приблизить к передовым подразделениям оказание скорейшей медицинской помощи для раненых, скорейшей стабилизации и, соответственно, сокращения сроков лечения и скорейшего выздоровления военнослужащих.

Медики смогут в полевых условиях развернуть полноценный госпиталь со своей операционной, предоперационной палатой интенсивной терапии, лабораторией и стерилизационной.

Использование таких комплексов позволяет выстроить систему лечебно-эвакуационного обеспечения Госпогранслужбы по стандартам НАТО.

В ГНСУ напомнили, что ранее получили от Нидерландов мобильные модули медицинской поддержки и уже эффективно используют их, спасая жизнь раненых героев.