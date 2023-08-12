Нидерланды передали Украине шесть мобильных медицинских комплексов
Украинские пограничники получили от Нидерландов шесть мобильных медицинских комплексов, позволяющих выстроить систему лечебно-эвакуационного обеспечения по стандартам НАТО
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Пограничники получили два модуля Role 2 и четыре модуля Role 1. Также представители Нидерландов провели тренинг с персоналом медицинских подразделений Госпогранслужбы по развертыванию и использованию указанных мобильных комплексов.
В ГНСУ отметили, что предоставленные Нидерландами мобильные комплексы позволяют приблизить к передовым подразделениям оказание скорейшей медицинской помощи для раненых, скорейшей стабилизации и, соответственно, сокращения сроков лечения и скорейшего выздоровления военнослужащих.
Медики смогут в полевых условиях развернуть полноценный госпиталь со своей операционной, предоперационной палатой интенсивной терапии, лабораторией и стерилизационной.
Использование таких комплексов позволяет выстроить систему лечебно-эвакуационного обеспечения Госпогранслужбы по стандартам НАТО.
В ГНСУ напомнили, что ранее получили от Нидерландов мобильные модули медицинской поддержки и уже эффективно используют их, спасая жизнь раненых героев.
- Напомним, в июле правительство Испании пообещало передать ГНСУ полевой госпиталь и медицинские автомобили, в том числе бронированные.
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