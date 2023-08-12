Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Нидерланды передали Украине шесть мобильных медицинских комплексов

Нидерланды передали Украине шесть мобильных медицинских комплексов

12 августа, 2023 суббота
01:52
Война с Россией

Украинские пограничники получили от Нидерландов шесть мобильных медицинских комплексов, позволяющих выстроить систему лечебно-эвакуационного обеспечения по стандартам НАТО

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Пограничники получили два модуля Role 2 и четыре модуля Role 1. Также представители Нидерландов провели тренинг с персоналом медицинских подразделений Госпогранслужбы по развертыванию и использованию указанных мобильных комплексов.

В ГНСУ отметили, что предоставленные Нидерландами мобильные комплексы позволяют приблизить к передовым подразделениям оказание скорейшей медицинской помощи для раненых, скорейшей стабилизации и, соответственно, сокращения сроков лечения и скорейшего выздоровления военнослужащих.

Медики смогут в полевых условиях развернуть полноценный госпиталь со своей операционной, предоперационной палатой интенсивной терапии, лабораторией и стерилизационной.

Использование таких комплексов позволяет выстроить систему лечебно-эвакуационного обеспечения Госпогранслужбы по стандартам НАТО.

В ГНСУ напомнили, что ранее получили от Нидерландов мобильные модули медицинской поддержки и уже эффективно используют их, спасая жизнь раненых героев.

  • Напомним, в июле правительство Испании пообещало передать ГНСУ полевой госпиталь и медицинские автомобили, в том числе бронированные.
Медицина
Нидерланды
помощь Украине
Читайте также:
Юрій Бутусов
Автор
11 августа, 2023 пятница
На место Резникова придет человек Ермака?
наступ ЗСУ
10 августа, 2023 четверг
Во время рейда на левобережье Херсонщины украинские спецназовцы похитили майора армии РФ, - Bild
Волинська трагедія, Польща
8 августа, 2023 вторник
Польша выставляет условия членства Украины в ЕС. Россия наблюдает "охлаждение отношений", - Oko.press
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.97
    Покупка 36.97
    Продажа 37.68
  • EUR
    Покупка 40.79
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
12 августа
02:48
На Крымском мосту перекрыто движение: СМИ сообщают о "сильном взрыве"
02:20
Украинскую Формулу мира поддерживают уже 58 государств мира, - Ермак
01:24
"Не будем стесняться": у Байдена готовы просить у конгресса больше средств для Украины в случае необходимости
01:05
В Кракове обнаружили наклейки с приглашением присоединяться к ПВК Вагнера
00:56
Уникальная находка: в Германии представили 1800-летнюю монету времен Римской империи
00:47
Эксклюзив
Ошибка Запада – ставить условия цивилизационного конфликта в зависимость от предвыборных кампаний, - Чалый
00:28
Украина провела переговоры по гарантиям безопасности с Грецией
00:16
Российское минцифры запретило чиновникам использовать iPhone в служебных целях
00:02
Холанд оформил дубль и принес "Ман Сити" победу в первом матче нового сезона АПЛ
2023, пятница
11 августа
23:52
Аналитика
Сергей Згурец
Неоднозначное решение Зеленского относительно военных, продвижение в Запорожской области: военные итоги недели
23:41
Девять из 10 кадровых военных РФ воюют в Украине по принуждению, – воин ССО Браво
23:29
Киберполиция разоблачила злоумышленника, создавшего клон телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
23:28
Эксклюзив
Охота "кинжалами" на украинских пилотов - это слишком, у РФ скорее есть другая цель, - военный эксперт Самусь
22:55
В Грузии оштрафовали украинку, задержанную во время протеста против лайнера с россиянами
22:36
В Индии компании дают работникам выходной, чтобы посмотреть новый фильм
22:20
Армия РФ артиллерией ударила по Елизаветовке в Донецкой области: есть погибшая и раненая
22:13
МАГАТЭ объявила победителей конкурса комиксов "Семена в Космосе"
22:11
В РФ арестовали техдиректора компании, на складе которой произошел взрыв 9 августа
22:10
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 11 августа
21:40
Тренер "Марселя" открыто заявил, что не рассчитывает на Малиновского
21:38
Нардеп: Руководство Бюро экономической безопасности уволено
21:25
Ущерб на 35 млн грн: директора швейной фабрики подозревают в поставке некачественной формы для ВСУ. В Минобороны отреагировали
21:11
Эксклюзив
Украинские артиллеристы впервые не жалуются на нехватку боеприпасов, - военнослужащий ВСУ Фирсов
20:57
Эксклюзив
Константин Жеваго
Когда правоохранители порочат мою репутацию, они делают плохо Украине, - Жеваго
20:56
Обновлено
Из Купянского района Харьковщины планируется эвакуировать около 12 тыс. жителей
20:49
Украина начала переговоры с Великобританией по гарантиям безопасности
20:45
Правительство разрешило выезжать за границу военнообязанным, родные которых погибли или пропали без вести во время АТО
20:27
Кабмин выделил 200 млн грн для украинской разведки: на что пойдут деньги
20:17
Эксклюзив
"Обычный популизм и некомпетентность": Жеваго заявил, что не находится под санкциями в Украине
20:16
Кулеба призвал партнеров как можно скорее передать Украине Taurus и ATACMS
20:09
Неймар
Неймар договорился о трансфере в "Барселону", - СМИ
20:08
В Сирии боевики ИГИЛ напали на автобус с солдатами: по меньшей мере 20 погибших
20:07
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаева
Когда Лобода перестанет лезть в душу украинцам?
19:47
Россияне ударили по Никополю из артиллерии: ранена женщина
19:46
На Купянском направлении армия РФ не имела успехов в наступлении в районе Синьковки и Ивановки, - Генштаб
19:28
Обещал помощь в оформлении липовой инвалидности: в Киеве на взятке $5 тыс. разоблачили военного
19:27
Саммит Украина – Африка, "зерновое соглашение" и Формула мира: Зеленский провел разговор с президентом Замбии
19:11
Эксклюзив
Россия использует похищенных украинских детей как заложников, - правозащитник Павличенко
19:02
Михаил Фридман
США ввели санкции против соучредителей "Альфа-Групп" Фридмана и Авена
19:00
Обзор
Победные новости 534-го дня войны: В ГУР намекнули на еще больше атак на Москву, а ВСУ на Таврическом фронте успешно продвигаются вперед
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV