Нидерланды передадут Украине зенитные ракеты на 15 млн евро
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен 12 октября объявила о новой передаче оружия Украине
Об этом она заявила во время встречи НАТО в Брюсселе, цитирует De Telegraaf.
Нидерланды передадут Украине дополнительные зенитные ракеты для защиты неба. Их общая стоимость составит 15 млн евро.
Обычно информацию о поставках оружия разглашают неохотно. Однако на этот раз страны НАТО решили сделать исключение, чтобы показать России, что ракетные обстрелы территорий Украины 10 и 11 октября не остались без ответа.
"Единственный результат, которого достигнет Путин – это то, что мы будем поставлять еще больше из-за такого рода атак", - подчеркнула Оллонгрен.
Точное количество ракет, которые передадут Украине Нидерланды, пока неизвестно. Ожидается, что они будут использоваться в средствах ПВО, которые передадут Украине другие страны. Кроме того, рассматривается возможность предоставления оборудования, которое украинская армия сможет использовать зимой.
Также Оллонгрен отказалась уточнять, будет ли Амстердам передавать Украине тяжелое вооружение, в частности, бронированные гаубицы, как это было раньше.
"Мы всегда должны смотреть, какие бронированные гаубицы мы можем сейчас поставить, а какие нам сейчас нужны для собственной готовности и учений. Мы всегда ищем баланс", - отметила министерша обороны Нидерландов.
- 12 октября Минобороны Германии сообщило, что передаст Украине реактивные системы залпового огня MARS II и артиллерийские установки PzH 2000.
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