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Нидерланды передадут Украине военную помощь на €500 миллионов

23 октября, 2022 воскресенье
21:31
Мир

Нидерланды предоставят Украине дополнительные 500 млн евро на военное оборудование в рамках шестого пакета помощи

Об этом сообщает министерство обороны Нидерландов.

"Поставка оружия и боеприпасов оправдывает себя, так же как обучение украинских военных, чтобы они могли оптимально использовать свое оружие. Мы видим, что Украина выигрывает от всего этого прогресс в военной сфере", - подчеркнула министр Кайса Оллонгрен.

По ее словам, украинские военные показывают значительный прогресс. Она подчеркнула необходимость продолжать поддержку Сил обороны Украины. Поэтому Нидерланды готовят шестой пакет помощи нашей стране через Европейский фонд мира. Дополнительные 500 млн евро будут переданы страной на военное оборудование.

Кроме того, министерство отметило, что военная миссия ЕС сосредоточена на подготовке украинских военных в Польше и Германии, например в сфере разминирования или других специализированных вопросов.

  • 12 октября стало известно, что Нидерланды передадут Украине зенитные ракеты на 15 млн евро. Точное количество ракет, которые передадут Украине Нидерланды, пока неизвестно. Ожидается, что они будут использоваться в средствах ПВО, которые передадут Украине другие страны. Кроме того, рассматривается возможность передачи оборудования, которое украинская армия сможет использовать зимой.
  • 20 октября Нидерланды поддержали создание спецтрибунала в Гааге по агрессии РФ против Украины.

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