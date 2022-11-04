Об этом идет речь на портале министерства обороны Нидерландов.

"Этот всеобъемлющий пакет является важным сигналом для России. Союзники продолжают совмещать усилия для поддержки украинских вооруженных сил в борьбе с агрессивной войной России", - заявил министр обороны Кайса Оллонгрен.

Известно, что общая стоимость пакета составляет 120 млн евро, из которых 45 млн евро предназначены для танков Т-72. Вместе с США и Чехией Нидерланды поставят из Чехии 90 модернизированных и капитально отремонтированных танков. Украина получит часть танков уже в следующем месяце.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Нидерландов, США и Чехию за помощь Украине.



"Я благодарен за совместное решение Нидерландов, США и Чехии за приобретение и передачу для нужд ВСУ 90 танков Т-72. Первые 26 восстановленных и модернизированных танков Украина получит уже в следующем месяце. Спасибо партнерам за проявление непоколебимой солидарности с Украиной", - написал он.

4 ноября США объявили о новом пакете помощи Украине на $400 млн. В частности, в минобороны США подчеркнули, что Штаты и Нидерланды вместе оплатят восстановление 90 танков Т-72 , находящихся на хранении в Чехии. Кроме того, Штаты пришлют 40 бронекатеров, 1100 беспилотников Phoenix Ghost, а также выделят средства для модернизации 250 бронированных машин безопасности M1117.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb