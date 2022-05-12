Об этом пишет министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в письме в парламент страны.

Как говорится, всего речь идет о поставке 12 бронированных гаубиц в рамках сотрудничества с Германией: Нидерланды поставляют 5, а Германия – 7.

"Решение о поставках этих тяжелых систем вооружения было принято в свете событий в Украине и наступления России на Донбассе. В Кабмине считают важным продолжать вклад в самооборону Украины и сдерживание Российской Федерации", – говорит Кайса Оллонгрен.

Общая сумма материальной помощи, которую Нидерланды предоставили Украине с начала российского вторжения, составляет 102 миллиона евро.

11 мая в Германии стартовала тренировка украинских солдат на самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000.

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