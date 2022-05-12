Нидерланды передадут Украине 5 САУ Panzerhaubitze 2000
Нидерланды передадут Вооруженным силам Украины 5 самоходных артиллерийских установок PzH 2000
Об этом пишет министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в письме в парламент страны.
Как говорится, всего речь идет о поставке 12 бронированных гаубиц в рамках сотрудничества с Германией: Нидерланды поставляют 5, а Германия – 7.
"Решение о поставках этих тяжелых систем вооружения было принято в свете событий в Украине и наступления России на Донбассе. В Кабмине считают важным продолжать вклад в самооборону Украины и сдерживание Российской Федерации", – говорит Кайса Оллонгрен.
Общая сумма материальной помощи, которую Нидерланды предоставили Украине с начала российского вторжения, составляет 102 миллиона евро.
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11 мая в Германии стартовала тренировка украинских солдат на самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000.
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