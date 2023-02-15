Нидерланды передадут Украине 20 тыс. снарядов к Leopard 2 и не против передать танки при согласии Германии

Об этом сообщает De Telegraaf.

В ходе пресс-конференции в штаб-квартире НАТО министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Нидерланды предоставят Украине 20 тыс. снарядов для танков Leopard 2.

Это имеет решающее значение. Нет особого смысла просто доставлять танк. Мы должны доставить полный пакет. Кроме подготовки украинских военных, есть потребность в амуниции и запчастях. В танковой коалиции Нидерланды являются единственной страной, где нет танков, но мы предложили помощь с обучением в дополнение к амуниции и запасным частям. Вместе мы можем обеспечить то, что нужно Украине.

Кроме того, Нидерланды предложили помощь Украине с обучением бойцов и запасными частями", - говорится в заявлении минобороны.

Как сообщает The Guardian, Нидерланды также могут отправить в Украину 18 танков, арендованых у Германии.

Премьер-министр Марк Рютте заявил, что его страна готова к такому шагу, об этом также говорит министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.