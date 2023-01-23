Нидерланды перебросят в Польшу восемь истребителей F-35

Об этом сообщает издание Leeuwarder Courant.

Отмечается, что в течение февраля и марта четыре самолета F-16 отправятся на авиабазу Мальборк вблизи польского города Гданьск для участия в программе защиты воздушного пространства НАТО над Восточной Европой.

Остальные четыре F-35 отправятся на ту же польскую авиабазу для участия в учениях с союзниками НАТО, чтобы улучшить сотрудничество между разными странами и отреагировать на действия России.

В частности, отмечается, что всего в Польшу отправятся почти двести нидерландских военных.

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Кроме того, по словам представителя оборонного ведомства Нидерландов, отправка восьми истребителей F-35 в Польшу не связана с возможной поставкой F-16 в Украину, о чем недавно заявил министр иностранных дел Вопке Хустра.

Напомним, кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность помощи Украине истребителями F-16 и оплатить танки Leopard 2.

На 21 января известно, что посол Соединенных Штатов при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подтвердил, что Вашингтон согласится с идеей партнеров передать Украине истребители F-16.

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