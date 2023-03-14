Нидерланды отправят в Украину два миноискателя, моряки вскоре приступят к обучению
14 марта стало известно, что в Украине появятся два нидерландских противоминных тральщика класса Alkmaar. Обучение наши моряки вскоре начнут
Об этом информируют в Министерстве обороны Украины.
Во вторник в Одессе во время совместной пресс-конференции министров обороны Украины Алексеем Резниковым и Нидерландов Кайси Оллонгрен стало известно, что страна предоставит нам два миноискателя.
"Мы знаем стратегическую и экономическую важность Одесского морского порта для поставки пищи. Ради безопасного и защищенного прохода по Черному морю Нидерланды передадут Украине эти вспомогательные военные суда. Осенью мы начнем тренировать украинских моряков в тесном сотрудничестве с Бельгией и другими союзниками. Это инвестиция в будущее. ", - заявила Оллонгрен.
Передать противоменные тральщики класса Alkmaar планируют ориентировочно к 2025 году, однако экипажи украинских моряков начнут учить в ближайшее время.
Резников подчеркнул, что это мощный политический сигнал.
"Великобритания уже передала нам два подобных корабля. На них уже есть две украинские команды и был поднят флаг украинского флота. К ним присоединятся экипажи на кораблях от Нидерландов, также прозвучало, что Бельгия присоединится к проекту. Украинское морское государство будет развивать свой флот. Плюс мы с вами знаем, что мы строим флот в Турции, так что можно смело заявлять, что существует корабельная коалиция", – добавил министр обороны Украины.
- Страны ЕС могут начать совместное морское патрулирование и провести военно-морские учения, чтобы противодействовать разведывательным кораблям РФ и защитить инфраструктуру.
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