Нидерланды отменили продажу почти 30 истребителей F-16 в частные руки, - аналитический ресурс

Об этом сообщил Милитарный со ссылкой на нидерландский ресурс оборонной аналитики Oryxspioenkop.

Компания Draken International, занимающаяся подготовкой летчиков, должна была получить 40 истребителей F-16 от Нидерландов. Эта компания имеет контракт с правительством США на выполнение роли условного противника в учениях.

Первые 12 истребителей Нидерландов были проданы в прошлом году. Однако опцион еще на 28 истребителей не был реализован. В 2021 году сообщалось, что они должны быть выведены из эксплуатации до мая 2024 года.

Аналитики считают, что эти истребители F-16 предположительно будут переданы на нужды Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.