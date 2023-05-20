Нидерланды отменили продажу почти 30 истребителей F-16 в частные руки, - аналитический ресурс
Нидерланды расторгли соглашение о продаже своих истребителей F-16 частной компании Draken International. Речь идет о 28 самолетах
Об этом сообщил Милитарный со ссылкой на нидерландский ресурс оборонной аналитики Oryxspioenkop.
Компания Draken International, занимающаяся подготовкой летчиков, должна была получить 40 истребителей F-16 от Нидерландов. Эта компания имеет контракт с правительством США на выполнение роли условного противника в учениях.
Первые 12 истребителей Нидерландов были проданы в прошлом году. Однако опцион еще на 28 истребителей не был реализован. В 2021 году сообщалось, что они должны быть выведены из эксплуатации до мая 2024 года.
Аналитики считают, что эти истребители F-16 предположительно будут переданы на нужды Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
- 19 мая президент США Джо Байден заявил, что США не против обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
- Также стало известно, что США и союзники планируют предоставить Украине истребители F-16 в рамках долгосрочных усилий по укреплению безопасности страны.
- 20 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина пока не получила истребители F-16, поскольку во время контрнаступления решающую роль будут играть другие виды вооружения.
- Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
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