Нидерланды обустроят дополнительные места для приема беженцев из Украины
В Нидерландах в ближайшие недели муниципалитеты обустроят сотни дополнительных мест для приема украинских беженцев
Об этом сообщает NOS.
"В ближайшие недели муниципалитеты обустроят сотни дополнительных мест для беженцев из Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что таков результат проведенных консультаций. Государственный секретарь Министерства юстиции и безопасности Нидерландов Эрик ван дер Бург отметил, что в местах приема "достигнут лимит" и что центральные пункты приема в Амстердаме и Утрехте переполнены. Пока нужно немедленно добавить 500 мест, подчеркнул он во время консультации. Еще тысячу мест предстоит обустроить до 1 октября.
В Нидерландах зарегистрировано 98 тысяч украинских беженцев. В настоящее время в приемных пунктах есть 81 тыс. коек, из них 80 тыс. используются.
25 регионам было предложено увеличить количество мест до 90 000 в ближайшие недели, а затем до 97 000. Было договорено, что муниципалитеты сделают все возможное для достижения этой цели.
В письме государственный секретарь Министерства юстиции и безопасности Нидерландов ван дер Бург отмечает, что наплыв беженцев из Украины продолжается, и "не похоже, что ситуация изменится в ближайшее время". Ожидается, что до конца текущего года беженцев из Украины в стране будет более 104,4 тыс.
- Исследования Центра экономической стратегии показали , что в течение первого полугодия 2023 года количество украинских беженцев за границей выросло на 300-500 тыс. человек.
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