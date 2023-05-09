Нидерланды обсуждают с США, Великобританией и Данией вопрос передачи Украине F-16, - Рютте
Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что вопрос о передаче Украине самолетов F-16 обсуждается с США, Великобританией и Данией
Соответствующее заявление Рютте сделал во время визита в Бразилию, сообщает Reuters .
По его словам, Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине истребителей F-16 вместе с партнерами.
"Мы активно обсуждаем с Данией, Великобританией, некоторыми другими странами в Европе, а также с США вопрос передачи Украине F-16. Дебаты продолжаются", — сказал Рютте.
Премьер Нидерландов пояснил, что для положительного решения необходимо согласие между всеми партнерами, как это было в случае поставки танков Leopard.
Марк Рютте также пообещал объяснить президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве, почему поддержка Украины является экзистенциальным вопросом для Нидерландов, Европы и Запада.
"Мы должны помочь Украине в этой борьбе. Если Путин добьется успеха в Украине, - а я не думаю, что это произойдет, - он не остановится на этом. Люди в Амстердаме, Берлине, Париже и всей Европе волнуются за собственную безопасность", – рассказал Рютте.
- 4 мая Марк Рютте на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что Россия не может выиграть войну против Украины и понесет должное наказание за все преступления.
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