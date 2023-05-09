Соответствующее заявление Рютте сделал во время визита в Бразилию, сообщает Reuters .

По его словам, Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине истребителей F-16 вместе с партнерами.

"Мы активно обсуждаем с Данией, Великобританией, некоторыми другими странами в Европе, а также с США вопрос передачи Украине F-16. Дебаты продолжаются", — сказал Рютте.

Премьер Нидерландов пояснил, что для положительного решения необходимо согласие между всеми партнерами, как это было в случае поставки танков Leopard.

Марк Рютте также пообещал объяснить президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве, почему поддержка Украины является экзистенциальным вопросом для Нидерландов, Европы и Запада.

"Мы должны помочь Украине в этой борьбе. Если Путин добьется успеха в Украине, - а я не думаю, что это произойдет, - он не остановится на этом. Люди в Амстердаме, Берлине, Париже и всей Европе волнуются за собственную безопасность", – рассказал Рютте.