Нидерланды не будут выдавать визы россиянам из-за высылки дипломатов из Москвы

Об этом сообщает NL Times со ссылкой на МИД страны.

После высылки 15 дипломатов сотрудников осталось мало, чтобы руководить консульским отделом на полную мощность. Поэтому краткосрочные визы не могут быть выданы. Исключения возможны по серьезным гуманитарным соображениям. К примеру, выезд по политическим причинам.

По словам спикера министерства, в среднем 150 россиян еженедельно обращаются за визой для кратковременного пребывания в Нидерландах. Неизвестно, сколько времени будет действовать эта мера.