Нидерланды не будут продлевать разрешения на проживание неукраинцев, бегущих от войны
Правительство Нидерландов не будет продлевать вид на жительство людей, въехавших в страну после 24 февраля. На украинцев это решение не распространяется
Об этом пишет Euractiv со ссылкой на заявление государственного секретаря по юстиции и безопасности Эрика ван дер Бурга.
"Крайне важно, чтобы мы предлагали защиту людям, которые не в безопасности в своей стране. В то же время мы не хотим перегружать муниципалитеты. Это изменение в политике позволяет нам сосредоточиться на предоставлении жилья и услуг людям, которые в них нуждаются", – сказал он.
Отмечается, что Нидерланды не будут продлевать виды на жительство для неукраинцев, имевших вид на временное проживание в Украине до выезда из страны.
Решение касается граждан третьих стран, которым было предоставлено разрешение на временное проживание в Украине с целью работы или обучения.
Правительство заявило, что для "облегчения нагрузки на муниципалитеты" на них больше не будет распространяться Директива ЕС о временной защите, которая обеспечивает права въехавших в блок из Украины после российского вторжения.
Регионы, муниципалитеты и служба иммиграции и натурализации зафиксировали резкое увеличение граждан третьих стран, въезжающих в страну через другие страны ЕС.
- 19 июля правительство Ирландии приостановило безвиз для беженцев из двадцати стран ЕС ради украинцев. После этого сотни украинцев, преимущественно женщин и детей, с четверга приземлившихся в Ирландии, спали на полу заброшенного здания Дублинского аэропорта. А отныне украинцы будут временно находиться в палаточном городке, наведенном ирландской армией севернее столицы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.19
Покупка 36.19Продажа 37.11
-
EUR
Покупка 36.49Продажа 37.67
- Актуальное
- Важное