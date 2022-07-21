Об этом пишет Euractiv со ссылкой на заявление государственного секретаря по юстиции и безопасности Эрика ван дер Бурга.

"Крайне важно, чтобы мы предлагали защиту людям, которые не в безопасности в своей стране. В то же время мы не хотим перегружать муниципалитеты. Это изменение в политике позволяет нам сосредоточиться на предоставлении жилья и услуг людям, которые в них нуждаются", – сказал он.

Отмечается, что Нидерланды не будут продлевать виды на жительство для неукраинцев, имевших вид на временное проживание в Украине до выезда из страны.

Решение касается граждан третьих стран, которым было предоставлено разрешение на временное проживание в Украине с целью работы или обучения.

Правительство заявило, что для "облегчения нагрузки на муниципалитеты" на них больше не будет распространяться Директива ЕС о временной защите, которая обеспечивает права въехавших в блок из Украины после российского вторжения.

Регионы, муниципалитеты и служба иммиграции и натурализации зафиксировали резкое увеличение граждан третьих стран, въезжающих в страну через другие страны ЕС.

19 июля правительство Ирландии приостановило безвиз для беженцев из двадцати стран ЕС ради украинцев. После этого сотни украинцев, преимущественно женщин и детей, с четверга приземлившихся в Ирландии, спали на полу заброшенного здания Дублинского аэропорта. А отныне украинцы будут временно находиться в палаточном городке, наведенном ирландской армией севернее столицы.

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