Нидерланды назвали ориентировочные сроки передачи F-16 для Украины

Об этом глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сказала в интервью MSNBC.

Оллонгрен заявила, что Нидерланды совершают переход на F-35, и именно поэтому могут передать F-16 Украине. То же касается Норвегии и Дании.

Сроки передачи F-16 также будут зависеть от того, сколько времени потребуется для обучения украинских летчиков. В Нидерландах прогнозируется, что Украина получит первую партию истребителей в 2024 году.

"Мы действительно не знаем, сколько времени займет эта подготовка, поэтому мы оцениваем в 6-8 месяцев, что действительно очень быстро, если сравнить с тренировками, которые мы проводим с нашими пилотами. Но это зависит от многих факторов", - объяснила глава минобороны Нидерландов Кайс Оллонгрен.

Истребители F-16 для Украины: что известно

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ.

В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

В Дании отметили, что поставят Украине 19 самолетов при неиспользовании их на территории РФ. Известно, что первая группа пилотов уже начала обучение на F-16 в Дании. Нидерланды предоставят нашей стране 42 истребителя. В то же время, Норвегия предоставит Украине F-16, но точное их количество неизвестно.

15 сентября Бельгия присоединилась к обучению украинских пилотов на F-16. Предварительно в минобороны Бельгии заявили, что не предоставят Украине истребители F-16, однако впоследствии в правительстве допустили передачу Украине нескольких F-16 в следующем году.