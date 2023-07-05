Об этом информирует Reuters.

В местной полиции сообщили, что в результате шторма погибла 51-летняя женщина. На ее автомобиль упало дерево. В Амстердаме ранения получили несколько человек. Кроме того, шторм повалил десятки деревьев, повредил авто и дома.

Национальный метеорологический институт предупредил жителей провинции Северная Голландия о самом высоком уровне штормовой опасности. Местных жителей призвали оставаться дома и вызывать службы экстренной помощи только в случаях угрозы жизни.

Железная дорога отменила все рейсы на севере страны, амстердамский аэропорт "Схипгол" - более 400 рейсов. Кроме того, шоссе севернее Амстердама закрыли из-за падения деревьев.

По информации метеорологического агентства Weeronline, шторм "Поли" стал самым сильным в истории Нидерландов с января 2018 года. Скорость ветра достигала 145 км в час.

Отмечается, что шторм будет двигаться в восточном направлении и станет менее интенсивным во второй половине дня.