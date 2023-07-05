Нидерланды накрыл мощный шторм: транспортное сообщение парализовано, один человек погиб
В Нидерландах в среду, 5 июля, зафиксировали мощный летний шторм, в результате которого отменили более 400 авиарейсов, железная дорога остановила работу на севере страны
Об этом информирует Reuters.
В местной полиции сообщили, что в результате шторма погибла 51-летняя женщина. На ее автомобиль упало дерево. В Амстердаме ранения получили несколько человек. Кроме того, шторм повалил десятки деревьев, повредил авто и дома.
Национальный метеорологический институт предупредил жителей провинции Северная Голландия о самом высоком уровне штормовой опасности. Местных жителей призвали оставаться дома и вызывать службы экстренной помощи только в случаях угрозы жизни.
Железная дорога отменила все рейсы на севере страны, амстердамский аэропорт "Схипгол" - более 400 рейсов. Кроме того, шоссе севернее Амстердама закрыли из-за падения деревьев.
По информации метеорологического агентства Weeronline, шторм "Поли" стал самым сильным в истории Нидерландов с января 2018 года. Скорость ветра достигала 145 км в час.
Отмечается, что шторм будет двигаться в восточном направлении и станет менее интенсивным во второй половине дня.
- 8 мая NASA запустили из Новой Зеландии первые два спутника Cubesats TROPICS, исследующих тропические шторма и ураганы. Эти устройства будут дополнять метеорологические спутники.
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