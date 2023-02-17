Нидерланды могут закупить у США системы HIMARS
Государственный департамент США разрешил возможную продажу ракетных систем HIMARS и соответствующего оборудования к ним
Об этом информирует NOS.
Нидерланды заинтересованы в приобретении 20-ти ракетных комплексов HIMARS и в другом вооружении. Если сделка состоится, ее стоимость составит около 670 млн долларов (627 млн. евро). Ее планируют подписать в начале 2023 года. Конечным сроком поставки оружия Нидерландам является конец этого года.
Впрочем, по словам минобороны Нидерландов, еще не были подписаны никаких соглашения. Издание также отмечает, что США обычно информируют о крупных соглашениях по оружию.
В октябре 2022 года стало известно, что Нидерланды смогут получить доступ к реактивной артиллерии. Это произойдет впервые с 2004 года. Тогда госсекретарь обороны Ван дер Маат заявил, что хочет приобрести такое оружие на сотни миллионов евро. Он отметил, что война в Украине показала, что существует необходимость "иметь возможность действовать во всех частях спектра насилия". Так, на закупку такого вооружения должны потратить от 250 млн до 1 млрд евро, по данным минобороны Нидерландов.
- 10 февраля министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что 18 боевых танков Leopard 2A6, которые страна арендует у Германии, не поедут в Украину.
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