Нидерланды - Хорватия: где и когда смотреть первый полуфинал Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В январе состоялась жеребьевка финальной части Лиги наций. По его итогам, сформировались полуфинальные пары Испания – Италия и Нидерланды – Хорватия.

Полуфиналы состоятся 14 и 15 июня, матч за третье место и финал – 18 июня. Сегодня в первом матче сойдутся Нидерланды и Хорватия.

Победитель Лиги наций определится в третий раз. В 2019 году турнир выиграла Португалия, в 2021-м – Франция.

Лига наций

Полуфинал

14 июня

Нидерланды – Хорватия

Роттердам, стадион "Де Кейп"

Начало – 22:00

Трансляция - Мегого