Нидерланды - Хорватия: где и когда смотреть первый полуфинал Лиги наций
В среду, 14 июня, в первом полуфинале Лиги наций сборная Хорватии сыграет против Нидерландов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В январе состоялась жеребьевка финальной части Лиги наций. По его итогам, сформировались полуфинальные пары Испания – Италия и Нидерланды – Хорватия.
Полуфиналы состоятся 14 и 15 июня, матч за третье место и финал – 18 июня. Сегодня в первом матче сойдутся Нидерланды и Хорватия.
Победитель Лиги наций определится в третий раз. В 2019 году турнир выиграла Португалия, в 2021-м – Франция.
Лига наций
Полуфинал
14 июня
Нидерланды – Хорватия
Роттердам, стадион "Де Кейп"
Начало – 22:00
Трансляция - Мегого
- Украина по итогам нынешнего розыгрыша Лиги наций осталась во втором дивизионе. Наша команда уступила в борьбе за путевку в сильнейшую лигу Шотландии, но опередила в группе Ирландию и Армению.
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