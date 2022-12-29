Нидерланды изменили условия предоставления автоматического убежища россиянам - беглецам от мобилизации
В четверг, 29 декабря, госсекретарь Нидерландов Эрик Ван дер Бург заявил, что бежавшие от мобилизации россияне больше не имеют права "автоматически оставаться в стране"
Об этом сообщает NOS.NL.
Служба иммиграции и натурализации Нидерландов, рассматривающая дела о предоставлении убежища гражданам других стран, теперь имеет право отклонять заявления россиян на предоставление убежища. Теперь граждане РФ, бежавшие в Нидерланды от мобилизации, больше не будут иметь права автоматически оставаться в стране.
Еще три месяца назад россиянам сообщили, что они могут находиться в Нидерландах в любом случае. Ван дер Бург сообщил, что это было сделано для того, чтобы предотвратить судебное преследование российских уклонян.
Впрочем, сейчас ситуация изменилась, поскольку министр обороны РФ Сергей Шойгу в очередной раз объявил о завершении мобилизации. Поэтому госсекретарь Нидерландов все еще принимает решение относительно заявления о предоставлении убежища россиянам в отдельных случаях. В частности это касается тех, кто прибег к дезертирству или отказался от службы в армии России.
"Это связано с тем, что недостаточно актуальной, однозначной и достоверной информации о том, насколько призывники в России были (принудительно) задействованы на войне в Украине", - подчеркнул Ван дер Бург.
Он также добавил, что хотя сотни тысяч россиян сбежали от мобилизации, в Нидерланды их приехало немного.
"Большинство из них часто путешествовали в такие страны, как Турция, Армения и Грузия. Очень небольшое количество решило приехать в ЕС. В Нидерландах это касается десятков человек. Речь идет не о значительной группе людей, относительно которой решение нужно принимать быстро", - отметил госсекретарь.
- 24 октября украинская разведка сообщила , что, несмотря на публичные заявления мэра Москвы Сергея Собянина о завершении "долевой мобилизации", продолжается вручение повесток по месту жительства и работы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.9
Покупка 39.9Продажа 40.65
-
EUR
Покупка 41.4Продажа 42.51
- Актуальное
- Важное