Нидерланды изменили условия предоставления автоматического убежища россиянам - беглецам от мобилизации

Об этом сообщает NOS.NL.

Служба иммиграции и натурализации Нидерландов, рассматривающая дела о предоставлении убежища гражданам других стран, теперь имеет право отклонять заявления россиян на предоставление убежища. Теперь граждане РФ, бежавшие в Нидерланды от мобилизации, больше не будут иметь права автоматически оставаться в стране.

Еще три месяца назад россиянам сообщили, что они могут находиться в Нидерландах в любом случае. Ван дер Бург сообщил, что это было сделано для того, чтобы предотвратить судебное преследование российских уклонян.

Впрочем, сейчас ситуация изменилась, поскольку министр обороны РФ Сергей Шойгу в очередной раз объявил о завершении мобилизации. Поэтому госсекретарь Нидерландов все еще принимает решение относительно заявления о предоставлении убежища россиянам в отдельных случаях. В частности это касается тех, кто прибег к дезертирству или отказался от службы в армии России.

"Это связано с тем, что недостаточно актуальной, однозначной и достоверной информации о том, насколько призывники в России были (принудительно) задействованы на войне в Украине", - подчеркнул Ван дер Бург.

Он также добавил, что хотя сотни тысяч россиян сбежали от мобилизации, в Нидерланды их приехало немного.

"Большинство из них часто путешествовали в такие страны, как Турция, Армения и Грузия. Очень небольшое количество решило приехать в ЕС. В Нидерландах это касается десятков человек. Речь идет не о значительной группе людей, относительно которой решение нужно принимать быстро", - отметил госсекретарь.

24 октября украинская разведка сообщила , что, несмотря на публичные заявления мэра Москвы Сергея Собянина о завершении "долевой мобилизации", продолжается вручение повесток по месту жительства и работы.