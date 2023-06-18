Нидерланды - Италия: где и когда смотреть матч за третье место в Лиге наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В полуфинале Лиги наций Хорватия обыграла Нидерланды, а Испания оказалась лучше Италии.

Победитель Лиги наций определится в третий раз. В 2019 году турнир выиграла Португалия, в 2021-м – Франция.

Лига наций

Матч за третье место

18 июня

Нидерланды – Италия

Энсхеде, стадион "Гролс Весте"

Начало – 16:00

Трансляция - Мегого