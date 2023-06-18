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Нидерланды - Италия: где и когда смотреть матч за третье место в Лиге наций

18 июня, 2023 воскресенье
08:32
Спорт

Сегодня, 18 июня, в матче за третье место Лиги наций сборная Италии сыграет против Нидерландов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В полуфинале Лиги наций Хорватия обыграла Нидерланды, а Испания оказалась лучше Италии.

Победитель Лиги наций определится в третий раз. В 2019 году турнир выиграла Португалия, в 2021-м – Франция.

Лига наций

Матч за третье место

18 июня

Нидерланды – Италия

Энсхеде, стадион "Гролс Весте"

Начало – 16:00

Трансляция - Мегого

  • Украина по итогам нынешнего розыгрыша Лиги наций осталась во втором дивизионе. Наша команда уступила в борьбе за путевку в сильнейшую лигу Шотландии, но опередила в группе Ирландию и Армению.
Италия
Нидерланды
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