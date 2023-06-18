Нидерланды - Италия: где и когда смотреть матч за третье место в Лиге наций
Сегодня, 18 июня, в матче за третье место Лиги наций сборная Италии сыграет против Нидерландов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В полуфинале Лиги наций Хорватия обыграла Нидерланды, а Испания оказалась лучше Италии.
Победитель Лиги наций определится в третий раз. В 2019 году турнир выиграла Португалия, в 2021-м – Франция.
Лига наций
Матч за третье место
18 июня
Нидерланды – Италия
Энсхеде, стадион "Гролс Весте"
Начало – 16:00
Трансляция - Мегого
- Украина по итогам нынешнего розыгрыша Лиги наций осталась во втором дивизионе. Наша команда уступила в борьбе за путевку в сильнейшую лигу Шотландии, но опередила в группе Ирландию и Армению.
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