Нидерланды и Германия планируют отправить Украине гаубицы, - Рютте
Нидерланды вместе с Германией планируют послать в Украину гаубицы ради "собственной безопасности и свободы"
Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после заседания Совета министров, передает Укринформ со ссылкой на Telegraaf.
По словам Рютте, "красная линия" заключается в том, что НАТО не вступает в прямой конфликт с Россией.
"Но мы делаем все возможное с финансовой поддержкой, военной поддержкой, включая тяжелые системы вооружений", - сказал он.
Премьер напомнил, что Нидерланды вместе с Германией отправят в Украину гаубицы.
“Мы делаем это потому, что это наша война. Если что-то пойдет не так, и мы позволим Путину оккупировать Украину, что будет дальше? На самом деле, это прямая угроза нашей безопасности”, – подчеркнул Рютте.
По его словам, Нидерланды должны сделать это ради собственной безопасности и свободы.
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