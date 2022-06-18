Нидерланды и Германия планируют отправить Украине гаубицы, - Рютте

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после заседания Совета министров, передает Укринформ со ссылкой на Telegraaf.

По словам Рютте, "красная линия" заключается в том, что НАТО не вступает в прямой конфликт с Россией.

"Но мы делаем все возможное с финансовой поддержкой, военной поддержкой, включая тяжелые системы вооружений", - сказал он.

Премьер напомнил, что Нидерланды вместе с Германией отправят в Украину гаубицы.

“Мы делаем это потому, что это наша война. Если что-то пойдет не так, и мы позволим Путину оккупировать Украину, что будет дальше? На самом деле, это прямая угроза нашей безопасности”, – подчеркнул Рютте.

По его словам, Нидерланды должны сделать это ради собственной безопасности и свободы.