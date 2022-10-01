Нидерланды и Дания вызвали послов РФ из-за попытки России аннексировать территории Украины

Об этом сообщила пресс-служба МИД Дании и министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хоэкстра.

В связи с вызовом посла министр иностранных дел Дании Еппе Кофод заявил , что попытка президента РФ Владимира Путина аннексировать части украинских регионов "абсолютно безумная".

"Так называемые референдумы на Востоке Украины не имеют никакой легитимности, являются нарушением международного права и всех ценностей, за которые мы выступаем. Дания никогда не согласится с попыткой России изменить границы Украины с помощью военной силы. Это сообщение должно быть абсолютно понятно Кремлю. Поэтому я решил вызвать посла России на разговор", - сказал Кофод.

В свою очередь министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хоэкстра заявил, что послу сообщат, что Нидерланды считают попытки России аннексировать территории Украины абсолютно неприемлемыми и незаконными.

"Давайте скажем честно, что здесь происходит: референдум проводится в стране, которая не является российской, и это ни в коем случае не приемлемо. Мы будем продолжать поставлять оружие в Украину", - сказал Хоэкстра, добавив, что другие страны также должны четко дать понять, что поддержка Киева продолжится.

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