Нидерланды готовы отказаться от российской нефти, - премьер-министр
В вопросе санкций Запад должен перейти к следующему шагу и как можно скорее отказаться от российской нефти, как это сделали Нидерланды
Об этом Марк Рютте сказал , выступая перед Верховной Радой Украины.
"Эта война о будущем демократии и верховенства международного права. Это о свободных людях, которые выбирают свой путь. Это о свободе - нашей и вашей. Эта война о нашем общем будущем", - сказал Марк Рютте.
Он отметил, что в вопросе санкций Запад должен перейти к следующему шагу как можно скорее и перестать покупать российскую нефть.
Он также подчеркнул, что санкции должны быть до тех пор, пока не закончится российская агрессия.
Также Нидерланды посылают группу криминалистов в кооперации с Международным уголовным судом, чтобы расследовать военные преступления России.
- Напомним, ЕС ослабил проект эмбарго на российскую нефть. Еврокомиссия исключила запрет на перевозку нефти из РФ морями в третьи страны из-за позиции Греции и Мальты, которые сообщили о тяжелых последствиях для экономик.
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