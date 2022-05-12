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Нидерланды готовы отказаться от российской нефти, - премьер-министр

12 мая, 2022 четверг
18:53
Мир

В вопросе санкций Запад должен перейти к следующему шагу и как можно скорее отказаться от российской нефти, как это сделали Нидерланды

Об этом Марк Рютте сказал , выступая перед Верховной Радой Украины.

"Эта война о будущем демократии и верховенства международного права. Это о свободных людях, которые выбирают свой путь. Это о свободе - нашей и вашей. Эта война о нашем общем будущем", - сказал Марк Рютте.

Он отметил, что в вопросе санкций Запад должен перейти к следующему шагу как можно скорее и перестать покупать российскую нефть.

Он также подчеркнул, что санкции должны быть до тех пор, пока не закончится российская агрессия.


Также Нидерланды посылают группу криминалистов в кооперации с Международным уголовным судом, чтобы расследовать военные преступления России.

  • Напомним, ЕС ослабил проект эмбарго на российскую нефть. Еврокомиссия исключила запрет на перевозку нефти из РФ морями в третьи страны из-за позиции Греции и Мальты, которые сообщили о тяжелых последствиях для экономик.

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