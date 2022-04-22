Нидерланды до конца года планируют полностью отказаться от российских газа и угля

Об этом сообщил министр климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен, передает NOS.

Отмечается, что на ближайшую зиму газохранилища будут максимально заполнены. В значительной степени это должны делать энергетические и другие компании. Поскольку они не решаются идти на финансовый риск, потому что газ сейчас очень дорогой, правительство придумает схему, которая частично компенсирует разницу в цене.

Государственная компания Energie Beheer Nederland (EBN) заполнит газохранилище Bergermeer на 70 процентов его мощности. Общие расходы зависят от цены на газ и оцениваются в 623 млн евро.

Также предполагается больше импорта сжиженного природного газа (СПГ). Он хранится на газовых терминалах в Роттердаме и Эемсхафене. Энергосбережение также должно способствовать импортозамещению из России.

Что касается угля, то импорт для всего Европейского союза закончится 11 августа. Об этом было договорено в пятом пакете санкций ЕС в связи с вторжением России в Украину. Постепенный отход от закупки российской нефти все еще должен быть организован в контексте ЕС.

Напомним, в Нидерландах запретили местным компаниям платить рублями за российский газ.

Также страна активно снабжает Украину военной техникой.