Нидерланды до конца года планируют полностью отказаться от российских газа и угля
До конца этого года Нидерланды полностью откажутся от закупки российского газа и российского угля
Об этом сообщил министр климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен, передает NOS.
Отмечается, что на ближайшую зиму газохранилища будут максимально заполнены. В значительной степени это должны делать энергетические и другие компании. Поскольку они не решаются идти на финансовый риск, потому что газ сейчас очень дорогой, правительство придумает схему, которая частично компенсирует разницу в цене.
Государственная компания Energie Beheer Nederland (EBN) заполнит газохранилище Bergermeer на 70 процентов его мощности. Общие расходы зависят от цены на газ и оцениваются в 623 млн евро.
Также предполагается больше импорта сжиженного природного газа (СПГ). Он хранится на газовых терминалах в Роттердаме и Эемсхафене. Энергосбережение также должно способствовать импортозамещению из России.
Что касается угля, то импорт для всего Европейского союза закончится 11 августа. Об этом было договорено в пятом пакете санкций ЕС в связи с вторжением России в Украину. Постепенный отход от закупки российской нефти все еще должен быть организован в контексте ЕС.
- Напомним, в Нидерландах запретили местным компаниям платить рублями за российский газ.
- Также страна активно снабжает Украину военной техникой.
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