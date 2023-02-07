Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

"Нидерланды вместе с Германией и Данией обеспечат поставки Украине минимум сотни боевых танков Leopard-1A5. Они нужны украинцам для сопротивления российской агрессии. Нидерланды внесут финансовый вклад и помогут персоналом", - отметил он.

Параллельно заявление опубликовало Минобороны Дании, детализировав, что изначально планируют передать около 80 машин, а первые танки будут приведены в положенное состояние через несколько месяцев. По неофициальной информации датского DR, речь идет в том числе о бывших датских "Леопардах", которые в 2010 году сняли с вооружения и продали обратно немецкому производителю, где они и остаются на складах. Теперь Дания поможет их модернизировать, чтобы передать Украине.

Появилось также совместное заявление трех стран. "В последующие месяцы Украина получит по меньшей мере сотню Leopard 1A5, включая необходимое логистическое обеспечение и обучение. Дания, Германия и Нидерланды предоставляют модернизированные танки из промышленных складов, первые будут предоставлены за несколько месяцев… Инициатива включает обучение на Leopard-1A5, а также предоставление запчастей и боеприпасов", - отмечают в коммюнике.

Страны добавляют, что инициатива открыта другим заинтересованным союзникам и что Бельгия уже выражала интерес к ней.