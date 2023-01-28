Нидерланды через посредников поставляют России микрочипы, - СМИ
Микрочипы производства нидерландских компаний, несмотря на санкции, попадают в Россию через посредников. Поставки осуществляют трем российским оборонным предприятиям
Об этом говорится в расследовании NOS и Nieuwsuur.
"Несмотря на жесткие санкции, микрочипы нидерландских компаний все равно попадают в Россию. Речь идет о миллионах штук с начала вторжения в Украину до декабря включительно", - говорится в публикации.
Отмечается, что существует схема, согласно которой группа китайских компаний получает нидерландские чипы и экспортирует их в РФ. Одна из таких компаний входит в санкционный список США из-за поставок для российского оборонного комплекса. Несмотря на жесткие санкции, за последние месяцы не наблюдается снижения экспорта.
По данным журналистов, несколько сотен поставок осуществлены трем российским компаниям, связанным с оборонными предприятиями. В русском оружии также были обнаружены "голландские" микрочипы. Экспорт проходит через посредников.
Известно, что в Нидерландах действуют ведущие компании в секторах полупроводников и микросхем, включая NXP и ASML. В расследовании утверждается, что микрочипы NXP были недавно найдены на поле боя в Украине.
- 7 октября в Нидерландах задержан подозреваемый в продаже микрочипов в РФ в обход санкций. На банковские счета, оргтехнику и товарные запасы подозреваемого наложен арест.
- Позже, 17 декабря, 55-летний россиянин пытался контрабандой сбыть в Россию микрочипы и дроны на сумму €2 млн с помощью поддельных документов и фирмы-прикрытия.
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