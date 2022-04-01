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Нидерланды частично остановили работу посольства в России из-за войны в Украине

1 апреля, 2022 пятница
11:48

Посольство Нидерландов в России частично приостановило работу до окончания войны в Украине

Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии в Facebook.

Дипломаты Нидерландов заявили, что сейчас не может быть и речи о нормальных отношениях с российским режимом.

"Из-за вторжения России в Украину мы были вынуждены приостановить часть нашей деятельности, пока не прекратится война. Мы возлагаем на Кремль ответственность за эту бессмысленную войну, которая уносит множество жизней – как мирных жителей Украины, так и российских солдат. Сейчас не может быть и речи. о нормальных отношениях с российским режимом", – говорится в сообщении.

  • Владимир Зеленский призвал Нидерланды ограничить Россию все ресурсы, которые помогают финансировать войну с Украиной.
  • Также президент Украины призвал Нидерланды оказать необходимую поддержку в вооружении для защиты от российских оккупантов.
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Нидерланды
война с Россией
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