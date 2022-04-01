Нидерланды частично остановили работу посольства в России из-за войны в Украине

Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии в Facebook.



Дипломаты Нидерландов заявили, что сейчас не может быть и речи о нормальных отношениях с российским режимом.

"Из-за вторжения России в Украину мы были вынуждены приостановить часть нашей деятельности, пока не прекратится война. Мы возлагаем на Кремль ответственность за эту бессмысленную войну, которая уносит множество жизней – как мирных жителей Украины, так и российских солдат. Сейчас не может быть и речи. о нормальных отношениях с российским режимом", – говорится в сообщении.

Владимир Зеленский призвал Нидерланды ограничить Россию все ресурсы, которые помогают финансировать войну с Украиной.

Также президент Украины призвал Нидерланды оказать необходимую поддержку в вооружении для защиты от российских оккупантов.

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