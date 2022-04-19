Нидерланды будут отправлять Украине тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику, - премьер
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и министр обороны страны Кайса Оллонгрен провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом Рютте написал в Twitter.
"Выразили нашу поддержку в связи с началом Россией нового наступления. Нидерланды будут присылать Украине более тяжелую технику, включая бронетехнику. Вместе с союзниками мы рассматриваем возможность поставки дополнительной тяжелой техники", - отметил премьер-министр.
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