Нидерланды будут отправлять Украине тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику, - премьер

Об этом Рютте написал в Twitter.



"Выразили нашу поддержку в связи с началом Россией нового наступления. Нидерланды будут присылать Украине более тяжелую технику, включая бронетехнику. Вместе с союзниками мы рассматриваем возможность поставки дополнительной тяжелой техники", - отметил премьер-министр.

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