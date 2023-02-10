Нидерланды больше не зависят от российского топлива, – министр энергетики
Министр климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что страна сейчас независима от российского угля, нефтепродуктов и сырой нефти
Об этом сообщили в NOS со ссылкой на заявление министра Роба Йеттена.
Министр климата и энергетики утвердил, что Нидерланды соблюдают санкции ЕС против России: отныне страна не зависит от российского угля, нефтепродуктов (дизеля и керосина) и сырой нефти.
Отмечается, что газ из РФ не подпадает под санкции, но кабмин Нидерландов стремился больше не зависим от России. По словам Роба Йеттена, это было достигнуто, среди прочего, путем импорта сжиженного газа, поставляемого кораблями. Однако небольшая его часть все же поступает из России.
- Напомним, 5 февраля в ЕС вступил в силу запрет на импорт в Евросоюз нефтепродуктов из РФ. Это касается, в частности, бензина, дизеля, керосина, нефти и мазута.
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