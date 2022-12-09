Нидерланды - Аргентина: где и когда смотреть четвертьфинал ЧМ-2022
Сегодня, 9 декабря, в четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Нидерландов сыграет с Аргентиной
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В четвертьфинале ЧМ-2022 встретятся Бразилия – Хорватия, Нидерланды – Аргентина, Марокко – Португалия и Англия – Франция. Матчи пройдут 9 и 10 декабря.
По пути в четвертьфинал Нидерланды прошли США в 1/8 финала, а в группе А опередила Сенегал, Эквадор и Катар.
Аргентина победила Австралию в 1/8 финала, а в группе C опередила Польшу, Саудовскую Аравию и Мексику.
ЧМ-2022
Четвертьфинал
9 декабря
Нидерланды – Аргентина
Лусаил, стадион "Лусаил Айконик"
Начало в 21:00
Трансляция - Мегого
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5 декабря в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти сборная Хорватии одолела Японию. В другом матче понедельника сборная Бразилии победила Южную Корею – 4:1.
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Во вторник, 6 декабря, в 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Марокко неожиданно победила в серии послематчевых пенальти Испанию.
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