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Нидерланды - Аргентина: где и когда смотреть четвертьфинал ЧМ-2022

9 декабря, 2022 пятница
06:30
Спорт

Сегодня, 9 декабря, в четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Нидерландов сыграет с Аргентиной

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В четвертьфинале ЧМ-2022 встретятся Бразилия – Хорватия, Нидерланды – Аргентина, Марокко – Португалия и Англия – Франция. Матчи пройдут 9 и 10 декабря.

По пути в четвертьфинал Нидерланды прошли США в 1/8 финала, а в группе А опередила Сенегал, Эквадор и Катар.

Аргентина победила Австралию в 1/8 финала, а в группе C опередила Польшу, Саудовскую Аравию и Мексику.

ЧМ-2022

Четвертьфинал

9 декабря

Нидерланды – Аргентина

Лусаил, стадион "Лусаил Айконик"

Начало в 21:00

Трансляция - Мегого

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Нидерланды
чемпионат мира-2022
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