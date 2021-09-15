Нидерланды 25 сентября отменят правило о соблюдении социальной дистанции
С 25 сентября в Нидерландах отменяется обязательное правило соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра
Об этом сообщает DW .
Это позволит расширить аудиторию концертов, театров.
Впервые с весны 2020 матчи высшего футбольного дивизиона пройдут при полных стадионах.
Посетители заведений общественного питания, культурных и спортивных мероприятий должны предъявлять COVID-паспорта.
Показатель заражения составляет около 100 новых случаев на 100 000 жителей в неделю.
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