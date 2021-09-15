Нидерланды 25 сентября отменят правило о соблюдении социальной дистанции

Об этом сообщает DW .



Это позволит расширить аудиторию концертов, театров.



Впервые с весны 2020 матчи высшего футбольного дивизиона пройдут при полных стадионах.

Посетители заведений общественного питания, культурных и спортивных мероприятий должны предъявлять COVID-паспорта.

Показатель заражения составляет около 100 новых случаев на 100 000 жителей в неделю.