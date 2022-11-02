Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

"Не может быть никаких гарантий, что упомянутый выше процесс продажи приведет к приемлемому предложению или, даже если будет получено приемлемое предложение и в результате будет достигнуто соглашение о приобретении, что будут получены необходимые одобрения", - говорится в сообщении компании

Компания заявила, что проводит "конкурентный процесс продаж" бизнеса, который управляет второй по величине мобильной сетью в России под брендом "Билайн".

Отмечается, что положение Veon сложное, поскольку она также имеет значительные операции в Украине, где изо всех сил пыталась сохранить работу своего подразделения "Киевстар" на протяжении всей войны.

Известно, что прибыль "Билайн" до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за первые восемь месяцев 2022 года составила 325 миллионов долларов. Он конкурирует с большим конкурентом МТС, а также с "Мегафоном" и "Теле2". У Veon около 3,2 млрд долларов наличности и 8,1 млрд долларов долга.

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