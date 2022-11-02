Нидерландский владелец "Киевстара" планирует уйти из России и продать "Билайн", - Reuters
Голландский телекоммуникационный оператор Veon планирует продать свои российские подразделения, составляющие более половины его доходов
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
"Не может быть никаких гарантий, что упомянутый выше процесс продажи приведет к приемлемому предложению или, даже если будет получено приемлемое предложение и в результате будет достигнуто соглашение о приобретении, что будут получены необходимые одобрения", - говорится в сообщении компании
Компания заявила, что проводит "конкурентный процесс продаж" бизнеса, который управляет второй по величине мобильной сетью в России под брендом "Билайн".
Отмечается, что положение Veon сложное, поскольку она также имеет значительные операции в Украине, где изо всех сил пыталась сохранить работу своего подразделения "Киевстар" на протяжении всей войны.
Известно, что прибыль "Билайн" до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за первые восемь месяцев 2022 года составила 325 миллионов долларов. Он конкурирует с большим конкурентом МТС, а также с "Мегафоном" и "Теле2". У Veon около 3,2 млрд долларов наличности и 8,1 млрд долларов долга.
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