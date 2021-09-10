Нидерландский тренер Хиддинк объявил о завершении карьеры

Об этом сообщает vi.nl .

По словам Хиддинка, который возглавлял сборную Кюрасао, он окончательно решил завершить карьеру.

"В последнее время я не проявлял активности из-за ситуации с коронавирусом. Я общался с президентом Федерации футбола Кюрасао и мы пришли к выводу, что лучше взять паузу. Я заканчиваю тренерскую карьеру", - сказал Хиддинк.

74-летний специалист тренировал голландский ПСВ, турецкий "Фенербахче", испанские "Валенсию", "Реал", "Бетис", "Челси", российский "Анжи", сборные Нидерландов, Южной Кореи, Австралии, России, Турции и олимпийскую сборную Китая.

Наивысшим достижением Хиддинка на клубном уровне является победа в Кубке чемпионов-1988 с ПСВ.

Хиддинк выводил в полуфинал чемпионата мира Нидерланды (1998) и Южную Корею (2002), а с Россией дошел до полуфинала Евро (2008).

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