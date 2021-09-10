Нидерландский тренер Хиддинк объявил о завершении карьеры
Бывший главный тренер сборных Нидерландов, Южной Кореи и России Гус Хиддинк заявил в 74 года о завершении карьеры
Об этом сообщает vi.nl .
По словам Хиддинка, который возглавлял сборную Кюрасао, он окончательно решил завершить карьеру.
"В последнее время я не проявлял активности из-за ситуации с коронавирусом. Я общался с президентом Федерации футбола Кюрасао и мы пришли к выводу, что лучше взять паузу. Я заканчиваю тренерскую карьеру", - сказал Хиддинк.
74-летний специалист тренировал голландский ПСВ, турецкий "Фенербахче", испанские "Валенсию", "Реал", "Бетис", "Челси", российский "Анжи", сборные Нидерландов, Южной Кореи, Австралии, России, Турции и олимпийскую сборную Китая.
Наивысшим достижением Хиддинка на клубном уровне является победа в Кубке чемпионов-1988 с ПСВ.
Хиддинк выводил в полуфинал чемпионата мира Нидерланды (1998) и Южную Корею (2002), а с Россией дошел до полуфинала Евро (2008).
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