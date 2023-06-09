Нидерландский суд окончательно постановил вернуть "скифское золото" Украине
Верховный суд Нидерландов утвердил решение о возвращении Украине золотых артефактов из Крыма, известных как "скифское золото", которые в течение многих лет были предметом судебного спора с РФ
Об этом сообщает Hogeraad.
"В октябре 2021 года Апелляционный суд принял, что передача должна быть осуществлена Украине. Это решение остается в силе. Так сегодня постановил Верховный суд", — говорится в сообщении.
Известно, что артефакты были выставлены в музее в Нидерландах, когда Россия оккупировала Крым в 2014 году. Как Украина, так и музеи в Крыму потребовали их возвращения.
"В декабре 2016 года суд постановил, что крымские сокровища должны быть переданы государству Украина в соответствии с Законом о наследии. Суд считал, что крымские сокровища находятся в Нидерландах без действительного разрешения на вывоз от украинской власти, поэтому это является "незаконным вывозом" по содержанию Закон о наследии и что государство Украина может требовать реституции", — отмечается в сообщении.
Кроме того, добавляется, что суд также в апелляционном порядке постановил, что требование Украины о передаче артефактов должно быть удовлетворено, но по другим основаниям. По мнению суда, Закон о наследстве не применяется к этой ситуации, поскольку по его содержанию "незаконный вывоз" в этом случае нет.
Суд постановил, что вопрос должен решаться на основании Закона Украины "О музеях" и постановления Министерства от марта 2014 года, которым министр культуры наделен полномочиями принимать решение о передаче музейных предметов на хранение в случае их уничтожения, потери или повреждения. Такое решение Министр принял. в мае 2014 года. Приказ означает, что музейные экспонаты должны быть переданы в Национальный исторический музей Украины в Киеве до стабилизации ситуации в Крыму", — отмечается в сообщении.
После этого музеи Крыма подали кассационную жалобу в Верховный суд по решению Апелляционного суда. Украина также подала кассационную жалобу.
- Напомним, 26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть Украине экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море", которые до оккупации Крыма Россией хранились в музеях полуострова.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении Украине "скифского золота".
- 30 апреля 2022 года сообщалось , что из Мелитопольского краеведческого музея кафиры похитили коллекцию скифского золота.
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