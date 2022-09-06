Нидерландский город стал первым в мире, где запретили рекламу мяса в общественных местах
Гарлем в Нидерландах стал первым городом в мире, запретившим рекламу мяса в общественных местах, чтобы снизить потребление мяса
Об этом пишет The Guardian.
Отмечается, что законодатели города решили отказаться от рекламы, чтобы снизить потребление мяса. Есть надежда, что отказ от рекламы уменьшит количество потребляемого мяса в городе и окажет положительное влияние на окружающую среду. Ведь мясо добавлено в список, "способствующего выбросам азота в городе".
На какие продукты и территории это повлияет, остается непонятным. Известно лишь, что реклама мяса не будет разрешена в городских автобусах, укрытиях и экранах в общественных местах.
Запрет начнет действовать в 2024 году.
В самом деле, мясная промышленность является значительным источником увеличения углекислого газа во всем мире. Есть тенденции, когда правительства или отдельные лица вмешиваются в борьбу с негативным влиянием мяса на окружающую среду.
"Мясо так же вредно для окружающей среды", — говорит советник Харлема ГроэнЛинкса Зигги Клазес, говоря о мясной промышленности и других важных кооперациях в сфере противодействия производству ископаемого топлива.
"Мы не можем говорить людям о климатическом кризисе и поощрять их покупать продукты, которые являются частью этой причины", - отмечает Клазес.
Беспокойство других стран по поводу экологических последствий мясной промышленности растет. В прошлом месяце экологические активисты обжаловали правительство Англии, утверждая, что нация не выполняет планы по сокращению потребления мяса и молочных продуктов.
- Напомним, в течение лета в Испании более 4 600 человек умерли от жары, вызванной глобальным потеплением
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