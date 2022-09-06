Нидерландский город стал первым в мире, где запретили рекламу мяса в общественных местах

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что законодатели города решили отказаться от рекламы, чтобы снизить потребление мяса. Есть надежда, что отказ от рекламы уменьшит количество потребляемого мяса в городе и окажет положительное влияние на окружающую среду. Ведь мясо добавлено в список, "способствующего выбросам азота в городе".

На какие продукты и территории это повлияет, остается непонятным. Известно лишь, что реклама мяса не будет разрешена в городских автобусах, укрытиях и экранах в общественных местах.

Запрет начнет действовать в 2024 году.

В самом деле, мясная промышленность является значительным источником увеличения углекислого газа во всем мире. Есть тенденции, когда правительства или отдельные лица вмешиваются в борьбу с негативным влиянием мяса на окружающую среду.

"Мясо так же вредно для окружающей среды", — говорит советник Харлема ГроэнЛинкса Зигги Клазес, говоря о мясной промышленности и других важных кооперациях в сфере противодействия производству ископаемого топлива.

"Мы не можем говорить людям о климатическом кризисе и поощрять их покупать продукты, которые являются частью этой причины", - отмечает Клазес.

Беспокойство других стран по поводу экологических последствий мясной промышленности растет. В прошлом месяце экологические активисты обжаловали правительство Англии, утверждая, что нация не выполняет планы по сокращению потребления мяса и молочных продуктов.

Напомним, в течение лета в Испании более 4 600 человек умерли от жары, вызванной глобальным потеплением

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