Нидерландские предприниматели продолжают продавать в Россию цветы, - издание NU.nl

Об этом идет речь в материале издания NU.nl.

Известно, что многие нидерландские товары, ранее экспортировавшиеся в Россию, – от микросхем и грузовиков до электроники, – больше не разрешено продавать россиянам из-за санкций ЕС.

Цветы под ограничения при этом не подпадают, в то время как, например, куст розы – подпадает. Издание отмечает, что идея состоит в том, что в РФ могут зарабатывать деньги на растениях или кустах, а на цветах – нет. Цветоводы не видят особых моральных возражений против того, чтобы продавать цветы россиянам.

"Тюльпаны делают людей счастливыми", – сказал представитель нидерландской компании Smit Flowers Арьян Смит. По его словам, весь тюльпанный сектор Нидерландов ежегодно продавал в Россию около 6% этих цветов, почти все – к 8 Марта.

Производитель пионов из Гелдерланда, пожелавший остаться неизвестным, утверждает: всегда продавал много пионов в Россию и будет продавать их и дальше.

"Все равно будут россияне, которым нужны цветы. Каждый евро, потраченный на цветы, больше не может пойти на танки", – считает он.

Смартфоны, кофемашины, кондиционеры и прочее: из США в Россию и Беларусь больше нельзя поставлять 276 различных товаров

В то же время, объем экспорта цветов из Нидерландов в РФ пострадал от других санкций. Например, транспортные перевозки стали намного сложнее, поскольку российским грузовикам больше не позволено въезжать в Европу.

Кроме того, усложнились финансовые операции с россиянами и растут расходы на энергоносители.

Точных оценок объема торговли цветами Нидерландов и России практически нет. По данным нидерландской Ассоциации оптовиков цветочной продукции, Россия выпала из первой десятки экспортных направлений этого товара. А статистическое агентство Нидерландов CBS сообщило на этой неделе, что стоимость экспорта цветов и растений в Россию упала на 19% - до 324 миллионов евро в 2022 году.