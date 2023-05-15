Письмо действительно о Китае и адресовано министрам иностранных дел Евросоюза. С некоторыми выводами письма я согласен, но с некоторыми должен поспорить. Причем серьезно.

Боррель пишет, что поражение России не заставит Китай сменить курс на доминирование в мировой системе. Более того, он говорит, что Китай сможет получить геополитические преимущества от поражения России. И то, и другое прямо ведет к ложным и даже опасным выводам. Выходит, что поражение России усиливает Китай и создает больше геополитических проблем, чем решает, а если да, то почему бы Европе вместе с Китаем не сыграть "на ничью"?

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Российское поражение станет нашей победой, но также победой Запада и, что мы, к сожалению, не смогли объяснить, не-Западу. А Китай будет учитывать все уроки этой войны как стратегически, так и тактически.

Конечно, я упрощаю, но логика изложения очень опасна. Российское поражение станет нашей победой, но также победой Запада и, что мы, к сожалению, не смогли объяснить, не Западу. Китай же будет учитывать все уроки этой войны как стратегически, так и тактически.

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Причем поражение России не может быть только милитарным, оно должно быть комплексным. Включая модель безопасности для Украины на основе НАТО, иначе это не поражение России. И никаких других надежных и стабильных моделей пока не существует.

Нашим ответом на письмо Борреля должен быть очень аргументированный тезис, что "ничья" из РФ приведет к ее тактическому союзу с Китаем против Запада, с которым будет сложно разговаривать и еще сложнее справиться. А в случае поражения России Китай сто раз поразмыслит, что и как делать дальше. А может, и еще больше.

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Об авторе. Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины

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