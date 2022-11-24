Ничто не поможет тому, кто отказывается от ответственности за будущее
Меня ужасно раздражает, когда говорят: мы, украинцы, не могли поступить иначе в 1991, 2004, 2013, 2014, 2022, потому что у нас особый ген свободы
Меня ужасно раздражает, когда говорят: мы, украинцы, не могли поступить иначе в 1991, 2004, 2013, 2014, 2022, потому что у нас особый ген свободы, потому что мы потомки Руси, казаков, УПА, отсутствующее вписать, не нужное вычеркнуть.
Подобные утверждения обесценивают свободу воли, свободу выбора, личную и национальную ответственность.
Мы могли поступить не так.
Но мы поступили так.
Мы могли поступить не так. И мы поступили не так, очень не так во времена Руины и в 1918-1919.
А в другие времена мы поступили так, как нужно. И это заслуга тех, кто вел в этом выборе, заслуга активного меньшинства. Заслуга Народного Движения и студентов с первого Майдана на граните. Награда оранжевых революционеров. Заслуга евромайдановцев и Сотни Небесной. Добровольцев и волонтеров. Вооруженных сил Украины и всех, кто им помогает. Дипломатов и журналистов. Активистов и предпринимателей. Местных лидеров и национальных политиков.
Мы могли поступить не так. И мы поступили не так, очень не так во времена Руины и в 1918-1919. А в другие времена мы поступили так, как нужно. И это заслуга тех, кто вел в этом выборе, заслуга активного меньшинства
Мы могли свернуть не туда много раз. И никакие гены не помогли бы. Ничто не поможет тому, кто отказывается от ответственности за будущее.
Но мы свернули туда. Поблагодарим тех, кто был первым на этом повороте и проложил борозду. Поблагодарим себя.
Давайте дорожим, потому что мы того стоим.
Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии
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