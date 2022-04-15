"Ничто не отвратит нас от этой стратегии". В США прокомментировали угрозы России из-за предоставления вооружения Украине
Ничто не остановит администрацию президента США Джо Байдена от продолжения поддержки Украины
Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента США Нэд Прайс.
Прайс отвечал на вопрос о влиянии дипломатической телеграммы из России, предупреждающей Соединенные Штаты о возможных последствиях поставки вооружения Украине.
"Россияне говорили несколько приватно, несколько говорили публично; но ничто не отвратит нас от стратегии, которой мы придерживаемся", - сказал Прайс.
Он также отметил, что "не в состоянии подтвердить какую-либо частную дипломатическую переписку".
"Если обвинение Кремля заключается в том, что США и наши партнеры по всему миру оказывают помощь в области безопасности на миллиарды долларов нашим украинским партнерам, именно то, о чем просили наши украинские партнеры, и что наши украинские партнеры используют именно эту помощь в области безопасности с чрезвычайным эффектом для отражения этой российской агрессии, что ж, тогда мы должны, как сказано", - добавил Прайс.
- Напомним, Россия предупредила правительство США, что поставки оружия в Украину "подливают растительные масла" в конфликт и могут привести к неожиданным последствиям.
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