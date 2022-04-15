"Ничто не отвратит нас от этой стратегии". В США прокомментировали угрозы России из-за предоставления вооружения Украине

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента США Нэд Прайс.

Прайс отвечал на вопрос о влиянии дипломатической телеграммы из России, предупреждающей Соединенные Штаты о возможных последствиях поставки вооружения Украине.

"Россияне говорили несколько приватно, несколько говорили публично; но ничто не отвратит нас от стратегии, которой мы придерживаемся", - сказал Прайс.

Он также отметил, что "не в состоянии подтвердить какую-либо частную дипломатическую переписку".

"Если обвинение Кремля заключается в том, что США и наши партнеры по всему миру оказывают помощь в области безопасности на миллиарды долларов нашим украинским партнерам, именно то, о чем просили наши украинские партнеры, и что наши украинские партнеры используют именно эту помощь в области безопасности с чрезвычайным эффектом для отражения этой российской агрессии, что ж, тогда мы должны, как сказано", - добавил Прайс.

Напомним, Россия предупредила правительство США, что поставки оружия в Украину "подливают растительные масла" в конфликт и могут привести к неожиданным последствиям.

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