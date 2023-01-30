"Ничто не исключается": Макрон допустил предоставление Украине истребителей и назвал возможные условия
Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможность поставки боевых самолетов Украине
Об этом сообщает издание France24 .
"Ничего не исключено в принципе", - сказал Макрон после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, отвечая на вопрос о возможности поставок истребителей Украине.
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В частности французский президент добавил, что любые предпринимаемые шаги не должны приводить к эскалации.
- 29 января президент Украины Владимир Зеленский написал письмо своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.
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