"Ничто не исключается": Макрон допустил предоставление Украине истребителей и назвал возможные условия

Об этом сообщает издание France24 .

"Ничего не исключено в принципе", - сказал Макрон после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, отвечая на вопрос о возможности поставок истребителей Украине.

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В частности французский президент добавил, что любые предпринимаемые шаги не должны приводить к эскалации.

29 января президент Украины Владимир Зеленский написал письмо своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.

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