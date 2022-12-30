"Ничто не будет, как раньше": Столтенберг заявил, что возвращение к привычным отношениям с РФ после войны невозможно
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что прекращение войны РФ в Украине не означает продолжения экономического сотрудничества со страной-агрессором
Об этом Столтенберг сказал в интервью германскому агентству DPA.
"Ничто не будет таким, как раньше. Прекращение войны не может означать полный возврат к нормальной жизни. От поведения России будет зависеть, какими будут отношения с Россией в будущем", - подчеркнул генсек НАТО.
По мнению Столтенберга, Европа вряд ли снова окажется в "столь зависимом положении от таких стратегических товаров, как энергия" и после окончания войны РФ в Украине экономического сотрудничества со страной-агрессорой по-прежнему уже не будет.
"Зависимость от России создала точки атаки, которые Россия сейчас пытается использовать, чтобы не дать нам поддерживать Украину. Зависимость от газа сделала нас уязвимыми", – добавил он.
- 28 декабря в Bloomberg сообщили, что экспорт "Газпрома" на его ключевые внешние рынки в 2022 году сократился почти вдвое из-за сокращения потоков в Европу после вторжения РФ в Украину. В настоящее время "Газпром" постепенно наращивает поставки в Китай, суточные объемы в декабре превышали договорные уровни, а в отдельные дни достигали рекордов.
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