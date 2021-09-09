Ничьи интересы законопроект об олигархах прямо не нарушает, - Малюська
Закон об олигархах - пока один из самых обсуждаемых документов в Украине. Кое-кто уже начал оказывать ему сопротивление
Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська, информирует 24 канал .
По его словам, все понимали, что сопротивление будет большим. Не только при принятии законопроекту, но и полгода, пока закон вступит в силу.
"Розовых очков не было ни у кого", - отметил Малюська.
Он отметил, что проблемы еще будут и это понятно. В частности будут обращения в Конституционный Суд, чтобы как-то остановить действие закона.
"Было ожидаемо, что будут слова, мол, это права человека, ограничения свобод. Хотя версия законопроекта, которую зарегистрировали, достаточно мягкая и особенно ничьи интересы прямо не нарушает", - сказал министр.
- Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах.
- Народный депутат от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада рассмотрит во втором чтении президентский законопроект о деолигархизацию осенью.
- 6 сентября народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что ко второму чтению нардепы подали 1257 поправок к законопроекту .
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