Об этом информирует в телеграмме Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"У нас здесь три человека дежурят целый день. Никому не поспать. Если бы было так, что здесь одни, там другие. А так выходит эти втроем всю ночь дежурят, а там вчетвером. Утром вышли, как начали по нас пиз… (стрелять) из АГС (автоматический станковый гранатомет, - ред. . Сначала раз в поле легло, потом ближе-ближе. Транзиты какие-то катались. они не только нас, они еще кого-то там обх... (обстреляли", - говорит российский оккупант товарищу по службе.

Тот же рассказывает, что вблизи его подразделения стоит танковое, которое также попало под обстрел.

"Один двухсотый, один трехсотый. Ё… (попали) ночью. ДРГ зашла. Нам показали все. Все рассказали. Ничего толкового нет. Чтобы взять и приехать. Везде хлам. Или едет и не стреляет, или стреляет и не едет", - добавил рашист.

После заявления руководства РФ о командировке на фронт раненые рашисты в санатории Минобороны в Подмосковье порезали вены.

В перехваченном разговоре рашист во временно оккупированном Изюме жалуется отцу, как пытается избежать участия в боевых действиях и как их не отпускают домой. Впрочем, недавно ему повезло - получил место водителя КамАЗа.

Российские военные не хотят наступать из-за больших потерь и недоверия к командирам.

Недавно Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор кафиров, во время которого сбежавшие из-под Киева на Донбасс россияне называют себя бомжами и признаются, что потеряли боевой дух.

В результате постоянных поражений оккупационных войск генеральному штабу РФ приходится корректировать планы вторжения в Украину каждые 30 дней.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb