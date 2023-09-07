"Ничего подобного ни в Украине, ни за границей нет": военные рассказали о применении на фронте новейшего БПЛА Punisher

Об этом Еспресо рассказали военные.

Дрон Punisher с 2016 года служит украинским защитникам и успешно уничтожает враждебные цели. Благодаря поддержке Cosmolot первые 15 модернизированных "птичек" отправили на передовую для мести российским оккупантам.

"Это не средство, которое работает по передней линии. Это для того, чтобы бить в тылу. Он летит даже туда, куда не достает артиллерия и где его не ждут. Он работает очень тихо, и даже когда падает бомба, то они (оккупанты) , - ред.) не понимают, откуда она к ним пришла", - рассказал журналистам младший сержант ВСУ Алексей.

Над беспилотником работали ветераны АТО, его основная особенность – способность противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Контейнер полезной нагрузки, несущий базовый дрон - это контейнер весом 2,5 кг. Там размещаются по конструкции 600 г пластифицированной взрывчатки и 2300 металлических элементов калибром 5,56. Так случайно получилось, что калибр наших элементов поражения совпадает с натовским шаром" , – рассказал идеолог проекта БПЛА Punisher Максим Субботин.

В отличие от артиллерийских систем, такие беспилотники могут наносить чрезвычайно точные удары по целям. Радиус поражения зарядом дрона составляет около 35 метров.

"Кто-то мне когда-то говорил об этом самолетике, но это была мечта. Даже не думал, что такое возможно - получить этот самолетик. На него даже посмотреть - он просто совершенен. Ничего подобного ни в Украине, ни за рубежом нет. Это - уникальная вещь ", – сказал младший сержант ВСУ Алексей.

Cosmolot создал первый в Украине авиафлот ударных дронов, поэтому 15 БПЛА – только начало. В рамках благотворительного проекта Cosmolot Airlines военные получат в общей сложности 50 модернизированных беспилотников Punisher стоимостью 100 млн гривен. В компании уверены, что это будет способствовать развитию современных отечественных технологий и приближает победу над оккупантами на поле боя.